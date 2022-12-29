Во Владимирской области заместитель директора школы осужден за халатность, повлекшую смерть...
Во Владимирской области заместитель директора школы осужден за халатность, повлекшую смерть человека.
29 декабря 2022 года Муромским городским судом постановлен приговор в отношении заместителя директора муниципального бюджетного образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 16" г. Мурома по административно-хозяйственной работе, обвиняемого в совершении халатности, то есть неисполнении должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного отношения к обязанностям по должности, повлекшем по неосторожности смерть человека.
Установлено, что подсудимый, являясь должностным лицом, то есть лицом, постоянно выполняющим организационно-распорядительные функции, не исполнил возложенные на него обязанности, а именно не удостоверился, что на крыше школы имеется скопление снега и наледи, не организовал работу по своевременной очистке крыши. В результате чего в феврале 2022 года с козырька крыши здания произошло неконтролируемое обрушение наледи на проходящую по тротуару мимо здания школы потерпевшую, в результате чего последней причинены телесные повреждения, повлекшие за собой тяжкий вред здоровью. Спустя несколько дней от полученных повреждений потерпевшая скончалась.
В судебном заседании подсудимый вину в совершении инкриминируемого деяния не признал.
При назначении наказания суд учел наличие у виновного малолетних детей, родителей-пенсионеров.
Приговором суда назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Удовлетворены исковые требования потерпевшей стороны, в пользу которой взысканы материальный ущерб в сумме 51 966 рублей и компенсация морального вреда в размере 500 000 рублей.
Приговор в законную силу не вступил.
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