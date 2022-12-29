Во Владимирской области жители несколько лет ждут ремонта крыши. Жители многоквартирного дома в...

Во Владимирской области жители несколько лет ждут ремонта крыши.Жители многоквартирного дома в Суздале требуют от властей отремонтировать крышу, которая протекает несколько лет. В заложниках ситуации оказались десятки квартир. Слово Александру Сыпченко.Эта тара приготовлена не под новогодний оливье, так жители верхних этажей многоквартирного дома №76А по улице Михайловской спасаются от протечек. К водопаду здесь привыкли, ремонта крыши люди ждут несколько лет.Алена Родина, жительница дома №76А по ул. Михайловской:- Голые провода висят, боимся замыкания, вот этого всего и здесь, это детская комната, дети у меня болеют часто, здесь весь грибок и я даже боюсь вот это заделываем скотчем, там просто все осыпается.Вода течет по всей площади дома. С потеплением вся грязь с крыши вновь пойдет в квартиры. Но затопит уже все этажи. Жители неоднократно обращались и в управляющую компанию и к чиновникам, но тщетно. Крыша как была решетом, так и осталась, говорит Лариса Веселкина. Во время очередного потопа ей в буквальном смысле пришлось спасать своего слепого дедушку.Лариса Веселкина, жительница дома №76А по ул. Михайловской:- Была последняя протечка, налилось столько воды, что на него хлынуло и весь оборвало потолок, с водой ледяной, он слепой, 84 года, пенсионер-инвалид, он был в шоке, мы не знаем как не случился приступ, он не мог понять что произошло.Жители проблемного дома были вынуждены обратиться к общественникам. По мнению активиста Павла Малькова, на лицо халатность. Бездействие чиновников должно быть наказано. Сейчас жители проблемного дома и активисты готовят обращение в прокуратуру.Павел Мальков, общественник:- Не реагирование чиновников здесь плюс ко всему 70 процентов жилого фонда принадлежит муниципальному образованию, соответственно содержание данного дома неудовлетворительное, по нашей проверке мы выявили.В администрации Суздаля заявляют- "Ждать осталось не долго". Деньги на капремонт крыши есть, работы запланированы на 2023-й год.Сергей Сахаров, глава администрации г. Суздаль:- От нас необходимо было мобилизовать жителей, внести свою долю, потому что там есть муниципальная наша доля, сделать проект, что мы и сделали за свой счет и подать документы в фонд капитального ремонта.Сейчас жителям проблемного дома остается ждать и надеяться, что следующий год будет для них счастливым.Александр Сыпченко, Егор Герасимов Вести-Владимир