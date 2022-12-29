Во Владимирской областной библиотеке для детей и молодежи открылась уникальная творческая...

Во Владимирской областной библиотеке для детей и молодежи открылась уникальная творческая лаборатория. Одна из трех в России. Что в ней будут изучать и кто может принять участие? Расскажет Анастасия Сахарова.- Знаете, что это?- Это на коре.- Да, это береста.Первая в регионе творческая лаборатория #ЗнайЧитай. И третья - в России. Два сундука с выдвижными ящичками. Один рассказывает о русской письменности. Здесь и перо, и восковые таблички с древними письменами, копии страниц рукописных книг и азбук, беломорский петроглиф.. Второй посвящен истории наших сказок. В нем не только фантастические атрибуты, но и магнитный театр, где можно создавать своих персонажей.Илья Гавришин, заместитель директора российской государственной детской библиотеки в Москве:- Надоели эти персонажи - сделали своих. По своим сказам. Заламинировали, зацепили - и играйте в другой театр.А вот сундук региональный. Он наполнен предметами, которыми гордится Владимирская область. Здесь и муромский калач, и Илья Муромец, и копии резьбы с Дмитриевского собора. Их делали народные мастера нашего края.Татьяна Сдобникова, директор областной библиотеки для детей и молодежи:- Это владимирский рожок. И мы не просто купили его в магазине, а мы обратились к мастеру, который делает для наших владимирских рожечников. Это настоящий владимирский рожок!Лекции по истории сказок и письменности, мастер-классы по созданию игрушек, театрализованные чтения. Передвижной книжный стеллаж будет путешествовать по школам области. Первыми программу познавательной лаборатории изучат ребята из кадетского класса 21-ой школы. Она будет длиться полтора года.- Мне понравились предметы из сказок.Проект #ЗнайЧитай стал возможен благодаря Министерству культуры и российской государственной библиотеке в Москве.Владимир Куимов, заместитель губернатора Владимирской области:- Я благодарен вам за то, что третью такую лабораторию в России открываем во Владимирской области. И уверены, что Татьяна Алексеевна и ее коллектив будут развивать его на территории области для наших детей.Кстати, ждут здесь не только школьные классы. Погрузиться в мир сказок и историю письменности могут и просто родители с детьми, совершенно бесплатно.Анастасия Сахарова. Александр Чунаев. Вести-Владимир