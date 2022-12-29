За 11 месяцев 2022 г. число атак финансовых мошенников на клиентов ВТБ достигло 7,2 млн, что в 3,8 раза превышает показатель прошлого года. Банк спас от хищения более 20 млрд рублей на счетах физлиц. ..

За 11 месяцев 2022 г. число атак финансовых мошенников на клиентов ВТБ достигло 7,2 млн, что в 3,8 раза превышает показатель прошлого года. Банк спас от хищения более 20 млрд рублей на счетах физлиц. Эксперты ВТБ прогнозируют, что по итогам года мошенническая активность вырастет в четыре раза по сравнению с прошлым годом.В последнее время злоумышленники развивают свою активность в части фишинговых схем. С начала года ВТБ выявил и заблокировал более 24 тыс. различных фишинговых и мошеннических ресурсов, аккаунтов в социальных сетях и сайтов, «мимикрирующих» под бренд банка. В четвертом квартале пользователи направили через чат-бот на 40% больше обращений по этой тематике, чем в предыдущем квартале. К аналогичному периоду прошлого года показатель вырос на четверть.Активность телефонных мошенников в ноябре превысила 560 тысяч атак, что сопоставимо с уровнем октября и на 20% меньше, чем в сентябре. Среди наиболее частых схем злоумышленников – попытки убедить клиентов оформить кредитную заявку и сменить доверенный номер телефона, обновить банковское приложение и скачать средства удаленного доступа, чтобы проверить его работу.«В этом году число мошеннических атак на клиентов банка бьет антирекорды, показывая рост почти в четыре раза к прошлому. В результате масштабной совместной работы банков и регуляторов удалось снизить количество звонков, поступающих пользователям от злоумышленников. По нашим данным, с сентября доля телефонных звонков клиентам сократилась на 20 п.п., хотя на них по-прежнему приходится значительная доля - две трети всех атак. При этом мы все чаще фиксируем такие контакты в социальных сетях и мессенджерах. В канун новогодних праздников количество мошеннических атак на граждан традиционно возрастает, поэтому мы призываем клиентов быть особенно внимательными», – отметил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.ВТБ постоянно развивает инструменты борьбы с мошенниками, оперативно выявляя новые схемы, применяемые злоумышленниками, в том числе «гибридные», которые задействуют телефонные звонки и Интернет-ресурсы. Это позволяет банку повысить эффективность работы по спасению денег клиентов: за неполный год ВТБ помог сохранить пользователям более 20 млрд рублей.В этом году ВТБ запустил бесплатный определитель номера, который исключает нежелательные и спам-звонки с неизвестных номеров и вход в учетную запись по биометрии. Клиентам также доступно скрытие баланса счетов, установка лимитов по операциям. В ВТБ Онлайн появился раздел «Безопасность» с блокировкой любых карт и доступа к учетной записи при подозрении на мошенничество, где также можно изучить актуальные сценарии мошенничества и важность настроек безопасности. Скоро в ВТБ появится возможность полного ограничения онлайн-кредитования, технология позволит избежать оформления займов под влиянием мошенников.