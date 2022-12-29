На базе Владимирской областной научной библиотеки для детей и молодежи на Мира, 51 создали лабораторию детского и подросткового чтения «#ЗнайЧитай».

На базе Владимирской областной научной библиотеки для детей и молодежи на Мира, 51 создали лабораторию детского и подросткового чтения «#ЗнайЧитай». Созданная площадка нацелена на приобщение к чтению на материале истории русской письменности, народной и авторской сказки с использованием интерактивных элементов.В лаборатории можно устраивать мастер-классы, экскурсии и большие образовательные программы. Кстати, главная изюминка нового проекта в том, что все, о чем рассказывают детям, можно потрогать руками.По информации областной администрации, такие центры должны будут в будущем появиться в каждой районной библиотеке.А пока на территории России всего три таких лаборатории, одна из которых – во Владимире.По словам директора областной библиотеки для детей и молодёжи Татьяны Сдобниковой, акцент будет сделан на местные бренды – сунгирскую лошадку, муромский калач, Илью Муромца.