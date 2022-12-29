Ранее Глеб Серегин руководил областным департаментом ЖКХ. К исполнению новых обязанностей он приступил уже 29 декабря.

Мэр Владимира Дмитрий Наумов назначил своим заместителем по вопросам ЖКХ Глеба Серегина. Об этом градоначальник сообщил в личном телеграм-канале.Ранее Глеб Серегин руководил областным департаментом ЖКХ. К исполнению новых обязанностей он приступил уже сегодня, 29 декабря.Дмитрий Наумов высоко оценил профессиональные навыки нового заместителя и подчеркнул, что владимирцы тоже хорошо знают и уважают его деловые качества.До этого пост замглавы по ЖКХ занимал Евгений Михайлов. Он проработал на должности меньше двух месяцев.Напомним, около недели назад замглавы мэра Владимира по экономическим вопросам.