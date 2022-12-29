Жителя Владимирской области будут судить за убийство жены Следственный комитет по Владимирской...

Жителя Владимирской области будут судить за убийство женыСледственный комитет по Владимирской области завершил расследование уголовного дела. 58-летний житель города Карабаново обвиняется в совершении убийства.Как выяснилось, 19 октября 2022 года супруги выпивали вместе, поссорились и, в результате, мужчина задушил свою жену.Чтобы скрыть следы преступления обвиняемый завернул тело супруги в ковер и спрятал в погребе заброшенного сарая.Вину в совершенном преступлении обвиняемый признал полностью, в содеянном раскаялся. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Александровский городской суд, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Владимирской области.Фото: vladimir.sledcom.ru/