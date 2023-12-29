Тимур Сиразов стал обладателем награды «Звезда Артека». Парень побывал на 14-ой смене «МЫ – больше,чем Я». Её участниками стали почти две тысячи школьников из разных регионов страны. Тимур

Тимур Сиразов стал обладателем награды «Звезда Артека». Парень побывал на 14-ой смене «МЫ – больше,чем Я». Её участниками стали почти две тысячи школьников из разных регионов страны. Тимур Сиразов В «Артеке» я уже в третий раз, попал сюда за победы в различных всероссийских соревнованиях, творческие достижения, премию «Надежды Мещёры». На этой смене я получил много