Об этом рассказал Олег Масловский, руководитель проектов компании.

Abi представит Владимирскую область на фестивале фуд-траков «Россия – территория вкуса», который пройдёт в столице России. Об этом рассказал Олег Масловский, руководитель проектов компании.Презентовать свой бренд компания будет с помощью новой линейки Foodgital – еда из этой серии не содержит мяса, но абсолютно точно повторяет вкус любого блюда. Основной состав такого «мяса» – нут и пшеница.Также на выставке-ярмарке «Россия» можно будет перекусить новинкой «Чебупай Сладкопай» с начинкой из вишни, груши или яблока. Подача будет с шоколадным топингом и пудрой. Кстати, при предъявлении паспорта с пропиской или регистрацией во Владимирской области, сотрудники фуд-трака сделают вам скидку в 50%.