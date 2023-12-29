Губернатор Владимирской области Александр Авдеев провёл рабочую встречу с уполномоченным по правам ребёнка Юлией Раснянской.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев провёл рабочую встречу с уполномоченным по правам ребёнка Юлией Раснянской. Об этом руководитель 33-го региона рассказал в своём .Чиновники подвели итоги года и обозначили план работы на будущее. В частности, был рассмотрен вопрос улучшения условий для отдыха детей.«Лагеря построены в советское время и требуют серьёзного обновления. Системно занялись этим вопросом. Подступаемся и к созданию современных центров оздоровления детей в своём регионе», - написал Александр Авдеев и поблагодарил Юлию Александровну за сотрудничество и помощь семьям.