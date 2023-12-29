Депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин поздравил земляков с наступающими Новым Годом и Рождеством и пожелал им здоровья, удачи и благополучия. Алексей Говырин, депутат

Депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин поздравил земляков с наступающими Новым Годом и Рождеством и пожелал им здоровья, удачи и благополучия. Алексей Говырин, депутат Госдумы от Владимирской области (фракция “Единая Россия”) Уважаемые жители Владимирской области, дорогие земляки! От всей души поздравляю вас с наступающими праздниками: Новым годом и Рождеством. Еще немного и 2023 год