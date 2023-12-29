Об этом рассказал губернатор у себя в телеграм-канале.

Сегодня, 29 декабря, в Штабе общественной поддержки Александр Авдеев поставил подпись за выдвижение кандидатуры Владимира Путина для участия в выборах президента России в 2024 году. Об этом рассказал губернатор у себя в телеграм-канале.Кроме того, он встретился с доверенными лицами президента во Владимирской области – Героем России Владимиром Ковтуном, Иваном Аксёновым, представителем бизнес-сообщества, и журналистом Марией Платанюк. «Пожелал им успехов в их ответственной миссии», – пишет Авдеев.Как написал глава региона, действующий президент помогает Владимирской области реализовать самые значимые для жителей проекты.