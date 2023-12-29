Центр пропаганды изобразительного искусства приглашает на выставку владимирских живописцев На...

Центр пропаганды изобразительного искусства приглашает на выставку владимирских живописцевНа "заснеженные холсты" приглашает посмотреть Центр пропаганды изобразительного искусства. Сегодня здесь открывается одноименная выставка.На ней - более пятидесяти полотен владимирских живописцев, а также работы художников из других регионов страны. Все они посвящены русской зиме. Картины Кима Бритова, Василия Титова, Анатолия Кувина позволяют увидеть мир "морозной сказки" во всем его удивительном многообразии.Приходите оценить.