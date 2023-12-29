С 1 по 25 декабря в магазинах, обслуживаемых Первым ОФД (входит в группу ВТБ), покупатели потратили на популярные новогодние товары более 2,7 млрд рублей, купив свыше 7,7 млн товаров.

С 1 по 25 декабря в магазинах, обслуживаемых Первым ОФД (входит в группу ВТБ), покупатели потратили на популярные новогодние товары более 2,7 млрд рублей, купив свыше 7,7 млн товаров. Это на 8% больше по количеству и на 22% - по объему трат, чем в декабре прошлого года, о чем свидетельствует статистика аналитического сервиса Продажи.рф.В торговых точках Первого ОФД самый большой рост спроса показали новогодние ели и елочные игрушки. В этом декабре россияне купили праздничных деревьев на 28% больше, чем годом ранее, хотя средняя цена ощутимо выросла (+33%), превысив 2 тысячи рублей. Всего за 25 дней декабря было куплено около 86 тысяч деревьев на 175 млн рублей.Число купленных новогодних игрушек выросло на 36% по сравнению с декабрем прошлого года, а средняя цена увеличилась на 8%, составив 143 рубля. Всего приобретено около 1,2 млн игрушек на 170 млн рублей.Лидером по объему новогодних трат стало игристое вино. Покупатели заплатили около 1,5 млрд рублей, купив свыше 2 млн бутылок традиционного праздничного напитка. По количеству товара спрос не изменился по сравнению с декабрем 2022. Средняя цена бутылки составила 692 рубля, это на 7% больше, чем годом ранее.Самым дорогим праздничным товаром остается красная икра. Средняя цена в категории составляет около 2200 рублей (+8% за год), количество покупок также существенно не изменилось по сравнению с прошлым годом. Покупатели приобрели в декабре около 22 тысяч банок, потратив почти 48 млн рублей.По числу купленного товара лидируют мандарины. Россияне приобрели 3,8 млн упаковок этого фрукта в декабре (+8% по сравнению с прошлым декабрем), потратив 698 млн рублей. Средняя цена упаковки товара выросла на 38%, что связано с плохим урожаем 2023 года в странах, традиционно поставляющих сезонные мандарины в декабре.По сравнению с декабрем 2022 года, спрос на гирлянды и свечи упал на 6%. Средняя цена в категориях составила 299 рублей (+31%) и 177 рублей (+6%) соответственно. Покупатели приобрели около 528 тысяч гирлянд на 158 млн рублей, свечей – около 26 тысяч на 4,6 млн рублей.«В целом спрос на традиционные новогодние товары остается устойчивым и мало изменяется под влиянием внешних событий, покупатели не отказывают себе в приобретении привычных атрибутов праздника, даже если есть сложности с поставками. Часть покупок россияне начинают делать заранее, уже на ноябрьских распродажах, но пик спроса все равно приходится на последние недели перед Новым годом: количество приобретаемого товара для праздников в декабре возросло в 2,5 раза. Несмотря на крайне высокий спрос, средняя цена группы праздничных товаров слабо выросла по сравнению с ноябрем – всего на 4%», - комментирует спикер Продажи.рф.