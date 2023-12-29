Новшества озвучил глава региона Александр Авдеев.

Для владимирских медиков и педагогов изменятся условия по ипотеке. Новшества озвучил глава региона Александр Авдеев.Так, на 2024 год власти заложили 50 миллионов рублей, чтобы улучшить условия по квартирному займу. Возраст получателей вырастет до 41 года, размер первоначального взноса станет миллион рублей, а не 500-600 тысяч. Расходы на оплату процентов по ипотечному кредиту также вырастет до 10 тысяч рублей, ранее компенсировали лишь 5 тысяч.Подробности по телефону МИАЦ: 8(930) 225-23-34 или РИАЦОКО: 8(4922) 44-71-37.