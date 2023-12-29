Губернатор Владимирской области Александр Авдеев обсудил будущие выборы Президента с доверенными...

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев обсудил будущие выборы Президента с доверенными лицами кандидата Владимира Путина.Это произошло в региональном Штабе поддержки выдвижения Владимира Путина в Президенты. Подробности- в нашем репортаже.Еще одна подпись в поддержку кандидата в президенты России Владимира Путина на предстоящих выборах. Александр Авдеев, секретарь регионального отделения "Единой России", отдал свой голос в областном штабе.- Вам осталось внести сегодняшнюю дату и подпись, никуда не заезжая.Процедура - стандартная. Подписной лист необходимо заполнить собственноручно. Необходим только паспорт. По мнению Александра Авдеева, страна стоит на пороге важных решений. И сплоченность граждан важна как никогда.Александр Авдеев, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия":- Общество находится на высоком патриотическом и моральном подъеме. Все общество чувствует, что давление никуда не уйдет и будет сложно с этим справиться, если мы не объединимся. Очень важно, чтобы эта демонстрация единения внутри страны стала основой для дальнейшего экономического и политического развития страны.Сегодня Александр Авдеев встретился и с доверенными лицами кандидата в Президенты. Во Владимирской области их трое. Доверенные лица, они же- сопредседатели штаба- Президент Торгово-Промышленной Палаты региона Иван Аксёнов, журналист и общественник Мария Платанюк, Герой России, полковник спецназа ГРУ, ветеран войны в Афганистане Владимир Ковтун.Владимир Ковтун, герой России, доверенное лицо кандидата в Президенты РФ В.В. Путина:- Меня назначили доверенным лицом. Это большая честь и ответственность. По жизни я всегда привык работать на результат. Чтобы результат был положительный. Со своей стороны я не вижу альтернативы нашему Президенту.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Задача общественных наблюдателей, тех, кто собирает подписи- обеспечить чистое, прозрачное прохождение всего выборного процесса. Начиная от сбора подписей до голосования и при этом быть готовыми ответить на любые вопросы..Успешно реализованная экономическая стратегия в нашей стране, поддержка малого и среднего бизнеса - залог верного ранее избранного курса, уверен Иван Аксёнов.Иван Аксенов, доверенное лицо кандидата в Президенты РФ Владимира Путина:- Буквально на днях докладывал руководителю Ростехнологий, Президенту о том, какие новые освоены изделия, насколько выросло производство военной, оборонной техники. Насколько показательны результаты в области, где по всем сферам экономики идет большой плюс.Доверенным лицам Владимира Путина губернатор Александр Авдеев пожелал успехов в их ответственной миссии. Главные выборы страны уже 17 марта.Полина Лаптева, Илья Хлудов, Вести Владимир.