Губернатор Владимирской области Александр Авдеев поставил свою подпись в поддержку Владимира...

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев поставил свою подпись в поддержку Владимира Путина.Процедура - стандартная. Подписные листы необходимо заполнить собственноручно. Для участия потребуется только паспорт.Александр Авдеев, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия":- Общество находится на высоком патриотическом и моральном подъеме. Все общество чувствует, что давление никуда не уйдет и будет сложно с этим справиться, если мы не объединимся. Очень важно, чтобы эта демонстрация единения внутри страны стала основой для дальнейшего экономического и политического развития страны.Напомним, на мартовские выборы Владимир Путин идёт как самовыдвиженец. Ему необходимо набрать минимум 300 тысяч подписей по всей стране. Помощь в этом оказывают и доверенные лица кандидата в Президенты. С ними сегодня встретился Губернатор Александр Авдеев. Он оценил масштаб поддержки кандидата со стороны всех социальных и профессиональных объединений.Владимир Ковтун, герой России, доверенное лицо кандидата в Президенты РФ В.В. Путина:- Меня назначили доверенным лицом. Это большая честь и ответственность. По жизни я всегда привык работать на результат. Чтобы результат был положительный. Со своей стороны я не вижу альтернативы нашему президенту.