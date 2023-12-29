Губернатор Владимирской области Александр Авдеев принял участие в заседании Госсовета. Труд...

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев принял участие в заседании Госсовета.Труд учителя должен оплачиваться по единым, понятным и прозрачным правилам. Итоги года педагога и наставника подвели в Москве, на заседании Госсовета. Его провел президент Владимир Путин. Участие приняли главы всех регионов.Увеличение доходов учителей и улучшение условий их труда - важнейшие задачи совершенствования системы образования, подчеркнул президент. Еще одна проблема - дефицит кадров. Решать ее необходимо комплексно. Так, например, в нашем регионе, отметил губернатор Александр Авдеев, с первого января грядущего года будут улучшены условия "учительской ипотеки". Теперь воспользоваться ею смогут и педагоги до 41 года. А не до 35 лет, как раньше. Кроме того, в этом году в регионе открылась обновленная начальная школа в Сновицах Суздальского района, продолжается строительство еще семи и капитальный ремонт восьми школ области.Любовь Никитина, руководитель региональной общественной приемной кандидата в Президенты В.В. Путина:- Чтобы на кандидат был зафиксирован. И были выданы документы, что он является кандидатом. И наступила стартовая избирательная кампания. Так что приходите на Большую Московскую 19, здесь вас ждут, здесь вам помогут.