Стало известно, какое наказание Настя Ивлеева понесла за проведение, мягко говоря, странного мероприятия.

Стало известно, какое наказание Настя Ивлеева понесла за проведение, мягко говоря, странного мероприятия.Больше недели прошло после того, как Сеть заполонили кадры с вечеринки, организованной телеведущей и блогершей Настей Ивлеевой. Мероприятие с дресс-кодом Almost Naked ("Почти голый") шокировало общественность. Посетившие вечеринку знаменитости столкнулись с серьезными последствиями, но всю ответственность возложили, ожидаемо, на 32-летнюю шоувумен.В пятницу, 29 декабря 2023 года, Лефортовский суд огласил наказание Насте Ивлеевой за допущенные на мероприятии нарушения, среди которых – нахождение гостей в голом виде, пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и нецензурная брань в общественном месте. Блогершу оштрафовали на 100 тысяч рублей.Кадры, сделанные в зале суда, появились в телеграм-канале Московских судов общей юрисдикции.Фото: Telegram / @moscowcourtsФото: Telegram / @moscowcourtsРанее Настя Ивлеева принесла публичные извинения. Со слезами на глазах она попросила прощения у россиян. В недавнем видео она вспомнила начало своей карьеры и признала, что с годами потеряла связь с реальностью. Вместе с тем знаменитость заявила о готовности к любым последствиям скандальной вечеринки.