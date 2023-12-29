Избирательная комиссия Владимирской области приступила к решению организационных вопросов выборов...

Избирательная комиссия Владимирской области приступила к решению организационных вопросов выборов Президента РоссииВ их числе- организация деятельности избиркомов, техническая часть. Уже назначены те, кто будет контролировать изготовление и доставку бюллетеней.Определен и график приёма заявлений избирателей, которые хотят проголосовать по месту нахождения. Заявления в рамках механизма "Мобильный избиратель" территориальные избиркомы будут принимать с 29-ого января по 11 марта. А участковые- с 6-ого по 11 марта.Вадим Минаев, председатель избирательной комиссии Владимирской области:- Заявление можно будет подать непосредственно в территориальные избирательные комиссии, в МФЦ, можно воспользоваться порталом Госуслуг и заявление о голосовании с помощью дистанционного электронного голосования только с помощью Госуслуг можно подать.