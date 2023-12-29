Впереди Новый год. А это не только фейерверки, огоньки на елках и подарки близким, но и обязательное семейное застолье. То есть большое количество жирной, жареной, соленой и копченой пищи. Может ли такое питание спровоцировать рак желудка?

Впереди Новый год. А это не только фейерверки, огоньки на елках и подарки близким, но и обязательное семейное застолье. То есть большое количество жирной, жареной, соленой и копченой пищи. Может ли такое питание спровоцировать рак желудка?Скажем прямо: нездоровое питание — действительно, один из факторов риска. Но,во-первых, далеко не основной. А во-вторых, одна ночь в году серьезно повлиять на ситуацию не сможет.Тем не менее, знать о симптомах рака желудка, причинахего возникновения и возможностях лечения будет полезно каждому. Как раз об этомрассказал врач-хирург, врач-онкологвысшей категории "СМ-Клиника" Беслан Балкаров.Вниманиена симптомыНа ранних стадиях рак желудка, как и многие другиеонкологические заболевания, может протекать бессимптомно. При этомсвоевременная диагностика крайне важна для благоприятного прогноза.Обратить внимание нужно на такие симптомы, как:проблемы с глотанием;изжога;тошнота и рвота;значительное вздутие живота послееды;стул темного, почти черного цвета;чувство сытости даже послеупотребления небольшого количества пищи;резкое похудение без видимыхпричин;одышка в состоянии покоя;сильная усталость.По словам эксперта, проявления рака желудка всегда зависят отлокализации опухоли и стадии заболевания."Важно иметь в виду и то, что перечисленные симптомы необязательно говорят о раке. Они могут возникать при гастритах, язвах, грыжах,синдроме раздраженного кишечника и других патологиях. Очевидно, здесь одно — если что-тобеспокоит, необходимо проконсультироваться со специалистом и пройтидиагностику", — добавляет Беслан Балкаров.Главноео группах рискаПо статистике, рак желудка в основном диагностируют в возрасте 40-60 лет. И чаще умужчин, чем у женщин. Здесь есть ряд предрасполагающих факторов, их называютфакторами риска:наследственнаяпредрасположенность;инфекция в желудке, вызваннаябактерией Helicobacter pylori;кислотный рефлюкс — состояние, прикотором желудочная кислота забрасывается в пищевод;питание с большим количествомсоли, копченостей, пряностей и низким количеством овощей и фруктов;гастрит;курение и злоупотреблениеалкоголем;полипы в желудке.Если человек попадает в группу риска, ему регулярно нужнобывать на профилактических приемах у гастроэнтеролога. При необходимости именно этот врач направит его наконсультацию к онкологу.Диагностикаи лечение"Для диагностики рака желудка потребуется фиброэзофагогастродуоденоскопия(ФЭГДС). Эта эндоскопическая процедура наряду с колоноскопией обычно вызывает упациентов страх. Но бояться ее не нужно: прежде всего, потому что только онадает полную картину происходящего. Плюс в современных клиниках гастроскопиюможно сделать под седацией, что более комфортно для врача и менее стрессово для пациента", —объясняет Беслан Балкаров.Если диагноз подтвердится, необходимо будет оценитьналичие метастазов. В этом поможет КТ с контрастом — компьютерная томографиягрудной клетки, брюшной полости и забрюшинногопространства. Также нужно будет сделать МРТ органов малого таза и колоноскопию, сдать анализ крови на онкомаркеры. Порезультатам исследований онколог составит схему лечения, которая будет актуальна для конкретногопациента: как правило, сначала это операция, а затем лекарственная или лучеваятерапия.Беслан Балкаров отмечает, что то, насколько эффективнымокажется лечение, зависит от стадии заболевания, наличия метастазов и, если онивсе-таки есть, степени поражения других органов и тканей. При раннем выявлениипятилетняя выживаемость составляет 70%, и это очень хорошо. Но чтобы не пропуститьрак желудка на этом этапе, стоит регулярно выполнять ФЭГДС, КТ органов брюшнойполости с контрастом и по рекомендации врача сдавать анализ на онкомаркеры.Не стоит забывать и о профилактике: правильнопитайтесь, откажитесь от вредных привычек, занимайтесь спортом и высыпайтесь. Аесли есть проблемы с ЖКТ — обратитесь к гастроэнтерологу и пройдите лечение