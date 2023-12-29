Встреча Нового года в Суздале начнется 31 декабря в 23:00. В правительстве области поделились праздничной программой. Главной площадкой праздника станет Торговая площадь. Там пройдет

Встреча Нового года в Суздале начнется 31 декабря в 23:00. В правительстве области поделились праздничной программой. Главной площадкой праздника станет Торговая площадь. Там пройдет интерактивная программа «Верим в чудо!», которую проведут Карина Васильева и Вячеслав Макаров. Во время празднования гостей поздравят вживую и по видео известные политики, звёзды кино и музыки. Для гостей подготовлены запоминающиеся