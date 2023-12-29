Накануне Нового года во Владимирской области проверили, как в детских культурно-досуговых учреждениях соблюдают требования пожарной безопасности.

Накануне Нового года во Владимирской области проверили, как в детских культурно-досуговых учреждениях соблюдают требования пожарной безопасности. Об этом 29 декабря рассказала региональной прокуратуры.Нарушения были выявлены в подразделениях МБУК «Денятинский культурно-досуговый центр», расположенных в деревнях Папулино и Денятино. В частности, здесь не был осуществлён контроль сроков использования огнетушителей, а эвакуационные выходы должным образом не обозначили.Отмечается, что в адрес руководителя культурного учреждения было внесено прокурорское представление. В настоящий момент нарушения устранены.