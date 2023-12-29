Народные приметы на 30 декабря: Почему в Данилов день нельзя целовать спящих детей?
В пятницу 30...
Народные приметы на 30 декабря: Почему в Данилов день нельзя целовать спящих детей?
В пятницу 30 декабря 2023 года Православная церковь почитает память Даниила. В народе дату 30 декабря называли Даниил Зимоуказчик, Даниил и три отрока, Данилов день.
В храмах в честь чуда, произошедшего с тремя отроками в огненной печи, разыгрывали целое действо. Посреди церкви устанавливали круглую деревянную печь, по форме напоминающую большой фонарь. В ней зажигали свечи, символизирующее разъярённое пламя.
Верили, что сны с 29 на 30 декабря вещие. Чтобы лучше расшифровать ночное видение люди обращались за советом к пророку Даниилу, прося его дать подсказку увиденному. Вообще к снам наши предки относились очень серьезно. Они верили, что во время сновидение душа покидает тело. Поэтому спящего нельзя резко будить или переворачивать с одного бока на другой.
Что можно и нельзя делать в Данилов день?
На Руси приснившиеся на Данилов день сны считались вещими. Чтобы увидеть во сне суженого, девушки клали на ночь под подушку три лавровых листика, на которых писали имена Анании, Азарии и Мисаила.
Другое суеверие было связано с деньгами. Люди старались носить с собой в кармане монетку, чтобы не нуждаться в деньгах весь следующий год.
Особое внимание уделяли огню. Предки верили, что в этот день могут ударить такие морозы, что следует натопить печь на два дня. «Хозяйка печь топила, чтобы на два дня тепла хватило», — говорили люди. Ночью же разводили огромные костры, приговаривая при этом: «Разгони, огонь, темноту, постращай стужу».
Сегодня запрещено целовать спящих деток, не достигших трехлетнего возраста, иначе они могут серьезно заболеть.
Запрещено в Данилов день пить воду до посещения бани или сауны. Согласно поверью, этот ритуал поможет изгнать из тела и души все недуги.
Народные приметы на 30 декабря 2022 года
По погоде 30 декабря пытались определить, каким будет май.
Иней в этот день сообщал о потеплении, которое грядет через неделю.
Метель на Даниила указывала на хорошее роение пчел.
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