Народные приметы на 30 декабря: Почему в Данилов день нельзя целовать спящих детей? В пятницу 30...

Народные приметы на 30 декабря: Почему в Данилов день нельзя целовать спящих детей?В пятницу 30 декабря 2023 года Православная церковь почитает память Даниила. В народе дату 30 декабря называли Даниил Зимоуказчик, Даниил и три отрока, Данилов день.В храмах в честь чуда, произошедшего с тремя отроками в огненной печи, разыгрывали целое действо. Посреди церкви устанавливали круглую деревянную печь, по форме напоминающую большой фонарь. В ней зажигали свечи, символизирующее разъярённое пламя.Верили, что сны с 29 на 30 декабря вещие. Чтобы лучше расшифровать ночное видение люди обращались за советом к пророку Даниилу, прося его дать подсказку увиденному. Вообще к снам наши предки относились очень серьезно. Они верили, что во время сновидение душа покидает тело. Поэтому спящего нельзя резко будить или переворачивать с одного бока на другой.Что можно и нельзя делать в Данилов день?На Руси приснившиеся на Данилов день сны считались вещими. Чтобы увидеть во сне суженого, девушки клали на ночь под подушку три лавровых листика, на которых писали имена Анании, Азарии и Мисаила.Другое суеверие было связано с деньгами. Люди старались носить с собой в кармане монетку, чтобы не нуждаться в деньгах весь следующий год.Особое внимание уделяли огню. Предки верили, что в этот день могут ударить такие морозы, что следует натопить печь на два дня. «Хозяйка печь топила, чтобы на два дня тепла хватило», — говорили люди. Ночью же разводили огромные костры, приговаривая при этом: «Разгони, огонь, темноту, постращай стужу».Сегодня запрещено целовать спящих деток, не достигших трехлетнего возраста, иначе они могут серьезно заболеть.Запрещено в Данилов день пить воду до посещения бани или сауны. Согласно поверью, этот ритуал поможет изгнать из тела и души все недуги.Народные приметы на 30 декабря 2022 годаПо погоде 30 декабря пытались определить, каким будет май.Иней в этот день сообщал о потеплении, которое грядет через неделю.Метель на Даниила указывала на хорошее роение пчел.Фото: freepik.com