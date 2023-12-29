Общественная приемная кандидата в Президенты Владимира Путина приняла первых посетителей Во...

Общественная приемная кандидата в Президенты Владимира Путина приняла первых посетителейВо Владимире на базе штаба поддержки по Владимирской области открылась общественная приемная кандидата в Президенты Владимира Путина.Полина Солоухина:- Пришла поддержать Владимира Владимировича своей подписью за кандидатуру на пост Президента. Я - инструктор по роликовым конькам, активно занимаемся уличными видами спорта. И хочется поблагодарить за то, что эти виды спорта активно развиваются. Не только со стороны молодежи, но и со стороны властей есть поддержка - строятся различные скейт- площадки.Здесь, на Большой Московской,19, будут собирать все предложения для улучшения жизни страны и нашего региона. Инициативы отправят в федеральный штаб кандидата. Запись в приемную не нужна. Работа планируется со вторника по субботу, с 10 до 18 часов. Помогать избирателям будут и волонтеры - все прошли обучение. В праздничные дни приемная начнет работу с 4 января.Любовь Никитина, руководитель региональной общественной приемной кандидата в Президенты В.В. Путина:- Чтобы на кандидат был зафиксирован. И были выданы документы, что он является кандидатом. И наступила стартовая избирательная кампания. Так что приходите на Большую Московскую 19, здесь вас ждут, здесь вам помогут.