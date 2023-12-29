В 33-м регионе зарегистрировано 2 197 государственных сообществ в социальной сети.

Около полутора миллионов владимирцев подписаны на госпаблики в ВК. В 33-м регионе зарегистрировано 2 197 государственных сообществ в социальной сети.Так, с 1 декабря 2022 года, когда в силу вступил закон о госпабликов, число таких страничек достигло отметки в 175 тысяч. Около 55% интернет-аудитории являются подписчиками подобных сообществ.Более всего приходится на странички образовательных государственных учреждений – почти половина из всего количества. Также благодаря такому новшеству появилась даже новая профессия – администратор государственного паблика. Зачастую это вакантное место занимают учителя, если речь идёт о школах; воспитатели, если речь о детском садике.Во Владимирской области даже проходил проект «День ЦУР в муниципалитете», где людям рассказывали о том, как создавать имидж заведения, как работать с аудиторией. Так, в прошедшем году около 20 мероприятий были посвящены госсообществам.