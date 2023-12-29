Погоду во Владимирской области в последние выходные уходящего года определит новый атмосферный...
Погоду во Владимирской области в последние выходные уходящего года определит новый атмосферный фронт.
В субботу, 30 декабря, погоду в регионе 33 будет формировать тёплый атмосферный фронт.
Он закроет небо плотными облаками, принесёт снег, ближе к вечеру переходящий в мокрый снег.
А также "отправит показания термометров в зону положительных температур", сообщили специалисты.
На дорогах и тротуарах гололедица, возможно налипание мокрого снега на провода и ветви деревьев.
Температура воздуха -2…+3°.
Ветер слабый, 4–9 метра в секунду.
Атмосферное давление будет падать ниже нормы. До 736 мм опустится ртутный столб.
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