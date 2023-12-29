Погоду во Владимирской области в последние выходные уходящего года определит новый атмосферный...

Погоду во Владимирской области в последние выходные уходящего года определит новый атмосферный фронт.В субботу, 30 декабря, погоду в регионе 33 будет формировать тёплый атмосферный фронт.Он закроет небо плотными облаками, принесёт снег, ближе к вечеру переходящий в мокрый снег.А также "отправит показания термометров в зону положительных температур", сообщили специалисты.На дорогах и тротуарах гололедица, возможно налипание мокрого снега на провода и ветви деревьев.Температура воздуха -2…+3°.Ветер слабый, 4–9 метра в секунду.Атмосферное давление будет падать ниже нормы. До 736 мм опустится ртутный столб.https://unsplash.com/