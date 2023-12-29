Об этом рассказали в аппарате Совета народных депутатов.

После трёх лет службы покинул пост пресс-секретаря горсовета Владимира Юрий Борисов. Об этом рассказали в аппарате Совета народных депутатов.Покинул должность мужчина ещё вчера, куда отправится он дальше – Борисов не уточнял, хочет для начала отдохнуть. Как уточняют представители городского совета, пока что на его место никто не назначен. Напомним, до этой должности бывший пресс-секретарь трудился на этой же должности в региональном отделении партии «Единая Россия», а также работал в СМИ.