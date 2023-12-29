Эстафета новогодних праздников во дворах города завершилась. Всего было проведено 40 елок, сообщили в мэрии. Тысячи довольных детей пели, танцевали и водили хороводы под руководством Дедушки

Эстафета новогодних праздников во дворах города завершилась. Всего было проведено 40 елок, сообщили в мэрии. Тысячи довольных детей пели, танцевали и водили хороводы под руководством Дедушки Мороза. Многие посещали такие праздники всей семьей. Новогодние представления во дворах – добрая традиция, которая продолжится и в следующем году, отметили в мэрии. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! фото: