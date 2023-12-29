Самая добрая новогодняя акция Ёлка желаний продолжается во Владимирской области. Участие в ней...

Самая добрая новогодняя акция "Ёлка желаний" продолжается во Владимирской области.Участие в ней также принимают депутаты всех уровней "Единой России", волонтеры и неравнодушные граждане. Детскую мечту исполнила и Екатерина Меркурьева, депутат Законодательного собрания Владимирской области.Екатерина Меркурьева, депутат Законодательного собрания Владимирской области:- Семью мы застали в секции айкидо. Сегодня старший, Дмитрий, защитил желтый пояс. И мы пришли их поддержать и вручили подарки под Новый год.Напомним, акция "Ёлка желаний" появилась по предложению президента на всероссийском онлайн-марафоне "Мы вместе". В этом году она проводится уже в 6-ой раз. Среди тех, кто загадал свое заветное желание - дети из многодетных, неполных и неблагополучных семей, а также ребята, чьи отцы находятся в зоне СВО. На этот раз сбылась мечта 8-летней Софьи Минаевой из Владимира и двух ее братьев. Сама девочка попросила у Деда Мороза игрушечную кухню и плюшевого медведя в полный рост. В семье девочки нет мамы, детей воспитывает папа.Павел Минаев, папа Сони Минаевой:- Мы помогли написать. У Сони было новогоднее желание. Это кухонный гарнитур детский и большой медведь в ее рост.Соня:- Я рада, рада. Подарили мне медведя и кухню.