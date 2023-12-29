Сенатор Владимир Киселев поставил свою подпись за кандидата в Президенты Владимира Путина. Сенатор...

Сенатор Владимир Киселев поставил свою подпись за кандидата в Президенты Владимира Путина.Сенатор от Владимирской области Владимир Киселев сегодня в "Штабе общественной поддержки" поставил свою подпись за кандидата в Президенты Владимира Владимировича Путина.- Это мой выбор., - отметил он. - Уверен, подавляющее большинство россиян поддержат нашего Президента. Все серьёзные задачи в нашей стране и во Владимирской области в частности решаются благодаря грамотному руководству Владимира Путина. В эти непростые времена нашему лидеру нужна наша поддержка. Только вместе мы сила!