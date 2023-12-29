Коллекционер из Коврова сохраняет для будущих поколений фигурки главного участника и распорядителя всех новогодних торжеств.

Коллекционер из Коврова сохраняет для будущих поколений фигурки главного участника и распорядителя всех новогодних торжеств.Коллекцию раритетных сказочных персонажей музыкант, певец и композитор Манушин начал собирать в 2014 году. От каждого экспоната, а их у него более 200, Сергей черпает энергию, силу и чувствует себя моложе. А ещё они помогают перенестись в детство. О том, как зародилась эта идея, Сергей рассказал «33Live.Ru».Дед с русским лицом– Сергей, с чего началось ваше увлечение Дедами Морозами? Почему вы решили коллекционировать именно их?– Я собираю не только Дедушек, ещё и «сводилки» ГДР, ботинки СССР на платформе времён 50–80-х годов, советские и зарубежные джинсы того времени, царские монеты, старые фотографии, гипсовые фигурки 30–40-х годов, советские тулупы, зимние шапки и часы СССР...А коллекционировать сказочных персонажей начал не так давно, около девяти лет назад. Но желание возникло ещё в детстве. В 1975 году я встречал Новый год у бабушки и увидел под ёлкой фигурку Деда Мороза – с румяными щеками, носом картошкой и чисто русским лицом. Этого Дедушку я схватил и уже не выпускал из рук до конца праздников. В какой-то момент стало даже обидно: почему у бабушки есть такой чудесный волшебник, а у меня нет! Лишь со временем узнал, что бабушка в те годы была заведующей в магазине хрусталя и могла достать если не всё, то очень многое.– Помните, с какой фигурки сказочного персонажа началась ваша коллекция?– Это был тот самый бабушкин Дед Мороз! Точнее, такой же. Иду как-то летом по Коврову и вижу во дворе, в палисаднике стоит он: одинокий, брошенный. Сначала глазам не поверил – схватил, принёс домой. Дедушка был весь в сколах, разноцветный слой почти исчез... Я купил шпаклёвку, стал реставрировать.Со временем приобрёл ещё несколько таких же Дедушек. Я называю это кол­лекционной жадно­стью. (Улыбается.)Правда, тот символ нового года из детства, который прижимал к себе, я больше не видел. Спрашивал у родных, где он, но никто не знает...– Вы собираете сказочных персонажей только советского периода?– В моей коллекции Дедушки 40–80-х гг. Иногда, конечно, предлагают китайских или их современных «коллег», но я их не беру.Кунгурский Мороз– Какой самый дорогой предмет вашей коллекции?– Самые дорогие – и по цене, и по значимости – кунгурские дедушки. Ещё в 1947 году их производила знаменитая Кунгурская артель инвалидов. Все фигурки словно живые: один будто идёт с тяжёлым мешком, другой несёт подарки под мышкой. Выражения на лицах у Дедушек тоже разные.Одного из них, к примеру, я купил за 25 тысяч рублей. И пришлось мне из-за него поволноваться...Кунгурского Мороза нашёл по объявлению: его продавали в Москве. На тот момент такой суммы у меня, к сожалению, не было, но уж очень хотел купить Дедушку. Позвонил продавцу, уговорил его отложить фигурку. Весь год копил. Наконец, набираю номер того мужчины, а телефон недоступен... Конечно, расстроился жутко, я же для Деда уже и место в коллекции определил. Но ничего не поделаешь.Примерно через месяц сторговался с женщиной из столицы на другого персонажа – коричневого Мороза с синей книжкой. И в разговоре выяснил, что пропавший продавец – её муж! Оказалось, что он случайно утопил телефон и теперь ходит с новым. И самое главное – экспонат он ещё не продал!И Дедушка оказался непростым: его снимали в сериале «Московская сага». Киношники кое-где его побили, и хозяин решил продать раритетного волшебника, пока его вовсе не испортили.Этот экспонат, можно сказать, один из самых «живых». Остальные больше похожи на героев мультиков, таких как раз выпускали уже после 50-х годов. А этот – реалистичный. В отличие от остальных, у него за спиной топорик, что довольно редко встречалось у таких фигурок. Чаще всего Дедушку делали с мешком для подарков.– Смотрю, у вас в коллекции и маленькие, и большие фигурки, все сделаны из разных материалов...– Мой самый маленький Дедушка всего 10 см, он из пластика, а самый большой – 80 – из гипса. Есть фигурки из папье-маше, опилок, ватно-марлевые, ватно-бумажные и пенопластовые... Нет лишь фарфоровых – к ним душа почему-то не лежит.Бывает, прихожу после работы, сажусь, смотрю на какого-нибудь Дедушку, замечаю на нём следы – словно шампанское на кафтан попало – и мысленно переношусь в то далёкое время, к тем советским людям, которые поставили Мороза под ёлку и встречали Новый год. Вижу, как они открывали это шампанское под бой курантов, как на Дедушку попали эти брызги...А вот ещё один экземпляр, выпущенный трестом местной промышленности Бауманского района Москвы. Видите, у него на подставке надпись: «Алексею, 1955 год. Хочу пожелать тебе успехов, и чтобы ты нашёл своё счастье». И тут же представляю тот год, того Алексея, которому, быть может, не везло в жизни...По восемь за день– А вы ставите своих Дедом Морозов под ёлку?– Конечно! Меняю их раз по восемь на дню. Не ставлю лишь хрупких, которых могут разбить коты, а то уже бывали случаи.– Наверное, за столько лет вы стали настоящим экспертом в части новогодних персонажей: знаете, где каких производили, в какой период, можно ли их реставрировать?– Люди часто обращаются ко мне с подобными вопросами, но на самом деле я знаю далеко не всё. Скажем так, я уже доцент, но ещё не профессор. Но когда меня спрашивают по поводу реставрации, я часто говорю, что не стал бы этого делать, чтобы сохранить фигурку в первозданном виде: это ведь намного ценнее. Разве можно сравнить советского Дедушку 50-х годов и дешёвого китайского Санта-Клауса? Без сомнения, фигурки тех времён – настоящие шедевры.– О каком экспонате сейчас мечтаете?– Знаете, у меня нет какой-то вожделенной фигурки, за которой я бы устроил «коллекционную гонку». Хотя не отказался бы и от Дедушек более раннего периода, например царских времён. Но пока таковых не нашёл.– Наверное, коллекция немало стоит. Не было искушения продать её?– Точно не скажу, но примерно коллекция стоит около полумиллиона рублей. Но своих Дедушек я ни за что не продам. Слишком дороги они сердцу!ДосьеСергей Манушин родился в Коврове в 1973 году.Музыкант, композитор, коллекционер.