16-летний Тимур Сиразов из Гусь-Хрустального награждён знаком общественного признания «Звезда Артека».

В Крыму в Международном детском центре «Артек» завершилась 14-я смена «МЫ – больше, чем Я». В ней участвовали почти две тысячи ребят из разных регионов страны, в том числе 21 школьник из Владимирской области.По итогам смены за высокие личные достижения и успешное участие в программах лагеря 16-летний Тимур Сиразов из Гусь-Хрустального награждён знаком общественного признания «Звезда Артека».Тимур рассказал, что в «Артеке» он уже в третий раз. Неоднократно он побеждал во всероссийских соревнованиях, а также является лауреатом премии «Надежды Мещёры». Школьник отметил, что за смену он получил новые знания об истории лагера, побывал на экскурсиях в интересных местах и пообщался с интересными детьми со всей страны.