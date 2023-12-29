Сказочные путешествия для детей в космос организовали сотрудники Владимирского...

Сказочные "путешествия" для детей в космос организовали сотрудники Владимирского планетарияНеобычные новогодние представления они подготовили для воспитанников социальных учреждений, детей с ограниченными возможностями здоровья и оказавшихся в трудной жизненной ситуации.На этих представлениях ребята не просто зрители, но и активные участники. В "космическом корабле" они оправляются на планету "Новогодняя". Здесь юные исследователи познакомятся с инопланетным жителем и даже исполнят мечту одного из персонажей.Ну а главная цель их поездки - вернуть елку и похищенные огоньки, а вместе с тем и праздничное настроение.