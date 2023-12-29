Смотрите в 14.30: Подпись - за курс, которым идёт страна.
- Штаб поддержки
Подпись - за курс,...
Смотрите в 14.30: Подпись - за курс, которым идёт страна.
- Штаб поддержки
Подпись - за курс, которым идёт страна. Губернатор Александр Авдеев сегодня посетил штаб поддержки выдвижения Владимира Путина.
- Свет Суздаля
Здесь "проливают свет" на историю... Уникальное шоу. Сказ о древнем городе оживает на стенах Суздальского кремля.
- Привет из прошлого
В то время, пока все наряжают ёлку гирляндами... Уникальная коллекция жительницы Владимира. Какие послания из прошлого скрывают раритетные открытки?