Смотрите в 14.30: Подпись - за курс, которым идёт страна. - Штаб поддержки Подпись - за курс,...

Смотрите в 14.30: Подпись - за курс, которым идёт страна.- Штаб поддержкиПодпись - за курс, которым идёт страна. Губернатор Александр Авдеев сегодня посетил штаб поддержки выдвижения Владимира Путина.- Свет СуздаляЗдесь "проливают свет" на историю... Уникальное шоу. Сказ о древнем городе оживает на стенах Суздальского кремля.- Привет из прошлогоВ то время, пока все наряжают ёлку гирляндами... Уникальная коллекция жительницы Владимира. Какие послания из прошлого скрывают раритетные открытки?