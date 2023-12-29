Смотрите Вести в 21.35: На помощь бездомным животным спешат дети.
- Подпись - за курс, которым...
Смотрите "Вести" в 21.35: На помощь бездомным животным спешат дети.
- Подпись - за курс, которым идёт страна.
Губернатор Александр Авдеев сегодня посетил штаб поддержки выдвижения Владимира Путина.
- Кто в домике?
На помощь бездомным животным спешат дети. И волонтёры. Для владимирского приюта "Ковчег-33" сколотили новые будки. Какая ещё помощь нужна?
- Свет Суздаля
И там "проливают свет" на историю... Уникальное шоу. Сказ о древнем городе оживает на стенах Суздальского кремля.