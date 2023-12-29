Смотрите Вести в 9.00: в то время, пока все наряжают ёлку гирляндами К службе готовы! -...

Смотрите "Вести" в 9.00: в то время, пока все наряжают ёлку гирляндамиК службе готовы!- Спасательное переоснащение... Регион закупил новую технику для областного МЧС. Что еще предстоит?Новые связи- Наши в Египте. Владимирские компании расширяют сотрудничество до Ближнего Востока. Каким ассортиментом покоряют рынок?Привет из прошлого- В то время, пока все наряжают ёлку гирляндами. Уникальная коллекция жительницы Владимира. Какие послания из прошлого скрывают раритетные открытки?