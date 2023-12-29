Смотрите Вести в 9.00: в то время, пока все наряжают ёлку гирляндами
К службе готовы!
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Смотрите "Вести" в 9.00: в то время, пока все наряжают ёлку гирляндами
К службе готовы!
- Спасательное переоснащение... Регион закупил новую технику для областного МЧС. Что еще предстоит?
Новые связи
- Наши в Египте. Владимирские компании расширяют сотрудничество до Ближнего Востока. Каким ассортиментом покоряют рынок?
Привет из прошлого
- В то время, пока все наряжают ёлку гирляндами. Уникальная коллекция жительницы Владимира. Какие послания из прошлого скрывают раритетные открытки?