Горожан ждут концерты и интерактивные программы.

Горожан ждут концерты и интерактивные программы.В новогоднюю ночь на 12 окружных площадках и в 21 парке состоятся праздничные мероприятия – выступления артистов, дискотеки, огненные шоу, концерты и многое другое. Об этом в своем рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.Празднование пройдет с 17:00 31 декабря до 03:00 1 января. С 1 по 3 января мероприятия состоятся с 15:00 до 21:00, уточнил мэр.В парках "Сокольники", "Кузьминки", "Эрмитаж" и других запланированы масштабные мероприятия с участием звезд. Встретить Новый год можно и на площадках фестиваля "Путеществие в Рождество"."Подготовлена программа для всей семьи: спектакли, встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой — для малышей, музыка и выступления популярных артистов — для взрослых", – отметил градоначальник.Всю новогоднюю ночь городской транспорт . Горожане смогут воспользоваться метро, МЦК, четырьмя Московскими центральными диаметрами (МЦД) и 158 наиболее востребованными маршрутами наземного транспорта.На Рождество подземка и МЦК будут работать до двух часов ночи, МЦД – до трех. Автобусы, трамваи и электробусы будут курсировать по 151 маршруту. Кроме того, с 1 по 8 января парковка в столице станет бесплатной.