Уникальное шоу Свет Суздаля представили в кремле города-музея. Подарок к тысячелетию...

Уникальное шоу "Свет Суздаля" представили в кремле города-музея.Подарок к тысячелетию города-музея. Как оживает сама история благодаря проекту Владимиро-Суздальского заповедника, расскажет Полина Лаптева.- Суздаль - новогодняя столица России 2024 года. Отмечает свое тысячелетие. Атмосфера древнего города оживает на стенах Суздальского Кремля. Немного света. И вот город уже сам готов рассказать свою историю.Полина Лаптева:- Игра света, красок и смыслов. Яркое визуальное представление развернулось в парадном дворе Музейного комплекса в Суздале. Рождественский собор, Архиерейские палаты и Колокольня - архитектурный экран для инновационного и по- своему поэтического шоу.Арсений и Таисия, гости г. Суздаля:- Суздаль производит впечатление такой уютной большой деревни с большой историей. Город такой уютный, что хочется возвращаться, как к себе домой.Здесь "проливается свет" на историю от сотворения мира до расцвета Суздальской земли.Исторические герои наполняют сказочное пространство. На белокаменных стенах и символ спасительницы Ризоположенской обители - монАхини Ефросинии Суздальской. Заступница православия в 13 веке молитвами уберегла монастырь от разорения полчищами ордынцев.Екатерина Проничева, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея- заповедника:- Новый год - это всегда праздник, про сказку. И нам казалось, что особенно в преддверии празднования тысячелетия нам нужно увлечь всех наших гостей в Суздале и рассказать сказку об этом древнем городе.В основе визуального ряда - отсылки к традиционным народным ремёслам: искусная резьба по камню, дивные животные из русской мифологии и шедевры лаковой миниатюры художников Мстеры окружили древнюю архитектуру. Совместная работа с художником светодинамических шоу Антоном Чукаревым позволила оживить памятники зодчества.Алиса Бирюкова, глава администрации г. Суздаля:- Тысячелетний юбилей - это важнейшее для всего города событие. Подготовка шла в течение 10 лет. Суздаль преобразился, но как мне кажется - самое главное для него сохранить ту уникальную атмосферу, за которой приезжают сюда люди не только со всей нашей страны, но и со всего мира."Свет Суздаля» будет радовать жителей и гостей древнего города до Рождества. Волшебная сказка для города с тысячелетней историей только начинается.Полина Лаптева, Андрей Беляков, Вести Владимир.