Всего во Владимирской области в текущем году заключены контракты на закупку 193 единиц пассажирского транспорта.

Во Владимирской области в текущем году заключены контракты на закупку 193 единиц пассажирского транспорта, в том числе по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.В настоящее время автопарк пополнили 140 автобусов и 5 троллейбусов. Ещё 48 единиц транспорта будут поставлены до февраля 2024 года.В правительстве отметили, что Владимирская область использовала все механизмы для пополнения автопарка. Ранее было заключено Соглашение о приобретении подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования с использованием средств казначейских кредитов. А также региону одобрены условия на приобретение новой техники в лизинг с использованием средств Фонда национального благосостояния.На данный момент автобусы в область поставляют ООО «Волгабас Групп», ООО «Курганский автобусный завод», ООО «Автомобильный завод ГАЗ», ООО «Ликинский автобусный завод», ООО «Павловский автобусный завод».