Общая протяжённость искусственного освещения составит 19 километров, сообщают в правительстве Владимирской области.

В 2024 году во Владимирской области в границах населённых пунктов региональные и межмуниципальные дороги обустраивают искусственным освещением. Об этом сообщили в правительстве Владимирской области.Программа по устройству искусственного освещения направлена на повышение безопасности дорожного движения и создание комфортной среды для жителей региона. Всего в 2024 году планируется реконструкция дорожной инфраструктуры 12 участков дорог, в том числе с модернизацией пешеходных переходов. Это участки в Гороховецком, Гусь-Хрустальном, Камешковском, Киржачском, Ковровском, Меленковском, Муромском и Суздальском районах. Общая протяжённость искусственного освещения составит 19 километров.На сегодняшний день искусственным освещением обеспечены почти 150 сёл и деревень Владимирской области. Это повысило безопасность и комфорт как водителей, так и жителей этих населённых пунктов.