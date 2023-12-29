У путепровода отремонтировали опоры и пролетные строения, устроили деформационные швы и водоочистные сооружения, сообщили в правительстве. Также на мосту обновили асфальт и тротуары,

У путепровода отремонтировали опоры и пролетные строения, устроили деформационные швы и водоочистные сооружения, сообщили в правительстве. Также на мосту обновили асфальт и тротуары, установили барьеры, ограждения и лестничные сходы. Кроме того, полностью обустроена инженерная инфраструктура. На путепроводе установили освещение и линейно-кабельные сооружения связи, выполнили переустройство и защиту линии электропередачи, обустроили ливневую канализацию. Капитальный ремонт шел