Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Владимирской области.

Жителя Коврова обвиняют в убийстве двух лиц, проживающих в социальном учреждении для престарелых и инвалидов. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Владимирской области.Следствием установлено, что в феврале текущего года обвиняемый в состоянии сильного алкогольного опьянения пришёл с ножом к постояльцу учреждения, к которому испытывал личную неприязнь. Несколько раз он ударил ножом открывшего дверь 57-летнего жильца интерната, а затем нанёс ранения и 47-летнему хозяину комнаты. Пострадавшие скончались на месте преступления. Тела обнаружила сотрудница интерната, которая сообщила о случившемся руководству. Те в свою очередь вызвали полицию.По результатам расследования в отношении фигуранта была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.