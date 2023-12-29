В двойном убийстве обвиняется 44-летний ковровчанин. Мужчина со второй группой инвалидности проживал в специальном интернате. По данным источника “Шестого канала”, обвиняемый проживал
<a href="https://33live.ru/novosti/29-12-2023-v-kovrove-zhitel-specinternata-na-pochve-revnosti-ubil-invalida-kolyasochnika-i-ego-gostya.html" target="_blank">В Коврове житель специнтерната на почве ревности убил инвалида-колясочника и его гостя</a> - В двойном убийстве обвиняется 44-летний ковровчанин. Мужчина со второй группой инвалидности проживал в специальном интернате. По данным источника “Шестого канала”, обвиняемый проживал
[url=https://33live.ru/novosti/29-12-2023-v-kovrove-zhitel-specinternata-na-pochve-revnosti-ubil-invalida-kolyasochnika-i-ego-gostya.html]В Коврове житель специнтерната на почве ревности убил инвалида-колясочника и его гостя[/url] - В двойном убийстве обвиняется 44-летний ковровчанин. Мужчина со второй группой инвалидности проживал в специальном интернате. По данным источника “Шестого канала”, обвиняемый проживал