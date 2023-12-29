В двойном убийстве обвиняется 44-летний ковровчанин. Мужчина со второй группой инвалидности проживал в специальном интернате. По данным источника “Шестого канала”, обвиняемый проживал

В двойном убийстве обвиняется 44-летний ковровчанин. Мужчина со второй группой инвалидности проживал в специальном интернате. По данным источника “Шестого канала”, обвиняемый проживал вместе со своей 76-летней возлюбленной в одной комнате. Он заподозрил женщину в том, что она изменила ему с инвалидом-колясочником. Пьяный мужчина одолжил нож у соседа и отправился мстить обидчику. На пороге его встретил