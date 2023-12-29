Представлены российские и зарубежные новогодние деревья.

Представлены российские и зарубежные новогодние деревья.Елочные базары стали такой же доброй московской традицией, как украшение улиц и новогодние ярмарки. Они будут работать до 31 декабря.Новогодних красавиц привезли в столицу из Пермского края, Башкирии и Кировской области. Кроме того, представлены ели из Бельгиии Дании, а также сосна и лапник, игрушки и украшения, гирлянды и подставки.Облик елочных базаров утвердил столчиный Комитет по архитектуре и градостроительству. Площадки собирают из типовых металлических модулей с деревянными рейками. Такое оформление используют уже восемь лет.Согласно правилам оформления елочных базаров, обязательным элементом такой площадки должно быть красочное оформление и освещение. Посетителей необходимо информировать о режиме работы. Также на площадке должны быть средства пожаротушения и контакты управы района, префектуры административного округа и столичного управления Роспотребнадзора.В течение дня необходимо следить за санитарным состоянием точки и прилегающей территории. После окончания работы участок нужно привести в порядок в течение трех суток.В течение рабочего дня предприятие обязано приводить в надлежащее санитарное состояние торговую зону и территорию рядом с ней. После окончания работы базара следует привести территорию в порядок в течение трех суток.Напомним, что в столице проходит ставший традиционным фестиваль "Путешествие в Рождество". 36 площадок работают с 15 декабря по 8 января во всех административных округах.В этом году фестиваль посвящен Москве и ее жителям. Гостей ждет катание на коньках, выступления артистов, мастер-классы и другие мероприятия.В рамках фестиваля посетители смогут попробовать блюда, приготовленные по традиционным рецептам. Например, на площадке "Москва боярская" гостям предложат жаркое из баранины, суп из свежей капусты, а на площадке "Москва дворянская" – блюда XIX века.К новогодним праздникам столицу украсили пять тысяч световых конструкций. Для оформления инсталляций применили современное оборудование с энергосберегающими лампочками. Преобразились и 39 городских парков.