Под заселение участников программы передали 277 новостроек.

Под заселение участников программы передали 277 новостроек.В российской столице продолжается реализация программы реновации, запущенной в 2017 году мэром Москвы Сергеем Собяниным. С момента старта масштабного проекта по обновлению городского жилого фонда расселение затронуло 949 старых домов.При этом более 154 тысяч москвичей уже приступили к переезду. Ветхие дома сносят после полного расселения, а на их месте строят новую недвижимость, а также необходимые для местных жителей объекты инфраструктуры.Взамен граждане получают равнозначные квартиры с улучшенной планировкой и полной отделкой. Единый стандарт реновации предполагает, что жилье в новостройках передаю новым жильцам только после установке розеток, выключателей, осветительных приборов, сантехники, а также моек и плит на кухне.На данный момент под заселение по реновации передано 277 новостроек. На высокие результаты реализации столичной программы обратил внимание заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев."Таких результатов удалось добиться в том числе за счет высоких темпов строительства нового жилья и подобранных стартовых площадок. По итогам 2023 года их количество превысило 600. К переселению приступили уже более 154 тысяч участников программы реновации", – отметил чиновник.Руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин добавил, что в 2023 году в новые квартиры начали переезжать более 47 тысяч жителей 311 старых домов. Для них, по словам чиновника, передано 59 новостроек.При этом москвичи из 278 домов в течение года оформили необходимые документы, а жители оставшихся 33 старых зданий сейчас рассматривают предложенные варианты.Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что правообладателями квартир по реновации, предложенных гражданам в 2023 году, стали около 30,3 тысячи человек.Напомним, совокупно в программу реновации входит 5175 домов или более 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров. По итогу реализации проекта почти миллион москвичей должен получить жилье в новостройках.