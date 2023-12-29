В новогоднюю ночь во Владимире перекроют центр города Об этом накануне сообщили в мэрии. С 11...

В новогоднюю ночь во Владимире перекроют центр городаОб этом накануне сообщили в мэрии.С 11 часов вечера до 3 часов утра будет закрыт участок от улицы Гагарина до площади Фрунзе. Транспорт направят в объезд по улицам Луначарского, Гагарина и Лыбедской магистрали.А на старый новый год - 13 января с 10:00 до 13:00 часов движение будет ограничено на улицах Дворянской, Большой Московской и Большой Нижегородской на участке от Студеной горы до площади Фрунзе.Ограничения связаны с праздничными гуляньями, которые пройдут на Соборной площади. На сцене будут выступать творческие коллективы, вокруг елки проведут хороводы Дед Мороз и Снегурочка.