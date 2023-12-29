В преддверии Новогодних праздников культурно-досуговые учреждения Меленковского района устраняют...

В преддверии Новогодних праздников культурно-досуговые учреждения Меленковского района устраняют нарушения пожарной безопасностиВ преддверии Новогодних праздников в целях обеспечения пожарной безопасности прокуратурой Меленковского района совместно с сотрудниками ОНДиПР по Селивановскому и Меленковскому районам УНДиПР ГУ МЧС России по Владимирской области проведена проверка детских культурно-досуговых учреждений, расположенных на поднадзорной территории.Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, должностными лицами МБУК «Денятинский культурно-досуговый центр», подразделения которого расположены в д. Папулино, д. Денятино, допускались нарушения, а именно: эвакуационные выходы должным образом не обозначены, не контролируется истечение сроков возможного использования огнетушителей и другиеВ итоге прокурором руководителю учреждения культуры внесено представление, которое рассмотрено и признано обоснованным.В настоящее время все допущенные нарушения устранены.Фото: пресс-служба областной прокуратуры; freepik.com