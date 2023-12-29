В Судогде будут судить водителя, по вине которого в ДТП погиб мотоциклист Как сообщает...

В Судогде будут судить водителя, по вине которого в ДТП погиб мотоциклистКак сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в отношении жителя Владимира утверждено обвинительное заключение.Судом установлено, что 3 августа 2022 года молодой человек, у которого не было водительских прав, двигался на автомобиле «ВАЗ-21120» по дороге с. Андреево со скоростью, превышающей максимально допустимую. Как выяснилось, машина изначально была технически неисправна - повреждена тормозная система.Выезжая на перекресток, водитель легковушки не уступил дорогу мотоциклу и они столкнулись.В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла получил травмы, от которых скончался в больнице.Уголовное дело направлено в Судогодский районный суд для рассмотрения по существу.Фото: freepik.com