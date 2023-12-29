В Судогде будут судить водителя, по вине которого в ДТП погиб мотоциклист
Как сообщает...
В Судогде будут судить водителя, по вине которого в ДТП погиб мотоциклист
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в отношении жителя Владимира утверждено обвинительное заключение.
Судом установлено, что 3 августа 2022 года молодой человек, у которого не было водительских прав, двигался на автомобиле «ВАЗ-21120» по дороге с. Андреево со скоростью, превышающей максимально допустимую. Как выяснилось, машина изначально была технически неисправна - повреждена тормозная система.
Выезжая на перекресток, водитель легковушки не уступил дорогу мотоциклу и они столкнулись.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла получил травмы, от которых скончался в больнице.
Уголовное дело направлено в Судогодский районный суд для рассмотрения по существу.
Фото: freepik.com