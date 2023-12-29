Перед судом предстанет житель Судогды.

Перед судом предстанет житель Судогды. Мужчину обвиняют в нарушении ПДД, повлёкшем по неосторожности смерть человека. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.Трагедия произошла летом текущего года. Фигурант не имел водительских прав, однако сел за руль автомобиля ВАЗ, имевшего техническую неисправность. На автодороге в селе Андреево обвиняемый превысил допустимую скорость.«Будучи невнимательным к дорожной обстановке, водитель на перекрестке равнозначных дорог не уступил дорогу мотоциклу, приближающемуся справа, вследствие чего совершил столкновение с ним», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Мотоциклист получил тяжелые травмы и вскоре умер. В настоящий момент уголовное дело передано в суд.